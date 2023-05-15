反霸政經謀自主 國際不結盟新貌

俄烏戰爭的出現，對世界最大的影響，除了是俄羅斯這個國家民族為了自身安全，膽敢軍事上挑戰歐美、北約，以及日本、南韓兩個美國霸權主義附庸國，更帶動國際不結盟運動的新發展，因為不單止北約呼籲對俄的政治譴責及結盟得不到廣大的支持，對俄經濟制裁更加強傳統不結盟及南半球國家的去美元化經濟活動。

1961年第一次開不結盟首長會議，其目的是不想被美蘇爭霸所牽連，阻礙自身經濟發展。但是，美國雖然在1971年退出布雷頓森林體系金本位，卻發展出石油美元，繼續以美元霸權控制世界，長期國際七成以上貿易使用美元結算，美元也成為主要國際外匯儲備，而且國際貨幣基金組織及世界銀行更是美元霸權的爪牙，透過借貸可控制借債國的經濟發展方式甚至重要經濟命脈作抵押。

去美元化 擺脫控制 2022年5月，由希臘前財政部長瓦魯法基斯、英國工黨前領袖郝爾彬、土耳其良心記者及左派人士泰瑪爾庫蘭發動的「雅典宣言」，就重申新的不結盟國家的共同新取向。這個宣言的中心是和烏克蘭及世界上所有受侵略、遷徙及佔領之苦的人民站在一起。其次是支持立即停火，並反對世界形成軍事集團，執行窮兵黷武，使全球陷入核子戰爭的威脅。

這個宣言反映的正好是當今不結盟國家的新取向，它們當然不支持俄羅斯入侵烏克蘭，但也等同看待及譴責一切過去強國侵略弱國的行為。要解決俄烏衝突就要求立即停火，而不是等待任何一方可以戰勝或壓制另一方，這只是犧牲烏克蘭及俄羅斯士兵的生命、摧毀烏克蘭的社會及殘害其人民，無論是烏或俄裔。

最後，當今國際不結盟運動若要成功，還要建立經濟上的獨立自主，過去不結盟運動的失敗，是基於這些國家無法擺脫美元霸權的控制。一直以來，連中國、巴西、印度、沙特阿拉伯及印尼這些國家的資本家，都極力向美國出口套取外匯美元，可再投入美國股市及地產市場發展牟利，但是隨着美國外貿赤字愈來愈龐大及印鈔機美元泡沫化，美國金融股市危機四伏，不結盟國家要去美元化及建立自己陣營共同的經濟發展體系，才能擺脫美國霸權及其經濟崩塌的禍害。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻