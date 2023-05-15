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上海列車化身移動科普館
因應上海科技節即將舉行，當地科技追光號主題列車前日亮相，每節車廂都有各自的主題，包括科技之光、大科學設施、中國航天等8大科普主題，透過照片、文字、圖表等形式呈現，將地鐵車廂打造成「移動科普館」，讓乘客一邊乘坐地鐵出行，一邊獲得科普體驗。
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