英網紅 直線穿越威爾斯 堅持徒步雪前恥

失敗3次未放棄 耗時4日終完成 英國英格蘭西米德蘭茲一名網紅早前經歷3次徒步直線穿越威爾斯挑戰，均失敗告終。惟他沒有放棄，至近日終於完成，希望藉此激勵民眾參與戶外運動。

英媒前日報道，32歲的戴維斯（Tom Davies）日前花費4天時間，從英格蘭西米德蘭茲什羅普郡克拉格南特走到威爾斯塔利邦特，全程約67公里。為了保持自己一直沿住直線行走，他使用全球定位系統（GPS），最大偏差僅為35.5米。

翻山越嶺 直線偏差僅35.5米 回顧整個挑戰，戴維斯直言很多人認為毫無意義，不過過程並不輕鬆，自己最終成功做到。他介紹自己每天需步行16公里，聽起來好像不多，不過充滿障礙，例如需要翻山越嶺，就算穿過森林也會遇到到處倒下樹木，增加挑戰困難。

自從接受挑戰後，戴維斯開始受到關注。他形容挑戰如同一種賭博，卻是非常特殊、有趣原創想法，因此受到觀眾喜愛，希望自己舉動可以讓人們受到鼓舞，脫離舒適區，從而挑戰自己。本報綜合報道