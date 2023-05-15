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日排核污水 韓專家團考察
日本福島第一核電站即將排放核污水入海前夕，南韓外交部上周六公布，韓日司局級外交磋商當天在首爾終於結束，雙方達成韓方月內派遣專家團親赴日本福島核電站考察4天協定，未來會再次協商細節。韓媒有分析認為，此次會議時間較預期為長，或與雙方因具體考察設施及獲取資訊等議題有關。（綜合報道）
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