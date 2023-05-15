兩岸國際

蘇格蘭在建艦電纜遭剪斷

英國軍事新聞網站《防務日報》報道，蘇格蘭造船廠在建護衞艦格拉斯哥號上60多條電纜被剪斷，可能涉及付款糾紛。負責建造該艦的英國航空航天系統公司（BAE Systems）上周六證實有電纜損毀，目前已恢復艦上正常運作，正在評估所需維修範圍，並展開內部調查。（綜合報道）
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