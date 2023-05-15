星洲37℃高溫喜迎甘霖

求診急增 涼茶店雪糕攤聚滿人 新加坡近日受熱浪侵襲，上周六在宏茂橋一度錄得37℃高溫，追平當地40年來最高溫紀錄新高。酷熱天氣下，涼茶及雪糕等消暑良品銷量大增；同時發熱求診者也急升兩至三成。經過連日暑天，當地昨日終於迎來降雨，氣溫也回落至25℃左右。

新加坡氣象署網站數據顯示，上周六下午2時過後，全國多個地點錄得36℃或以上高溫，包括海軍部地區錄得36.6℃、巴耶利峇錄得36.4℃、蔡厝港錄得36.3℃。其中宏茂橋於上周六下午2時53分，錄得37℃的高溫，是當地40年來最高度數。

富樂康中醫院長徐常清接受當地傳媒訪問時指，近日因發熱求診的病人大增，常見症狀包括喉嚨痛、頭痛和臉上長暗瘡。當中不少長者面對不開冷氣睡不着、開了冷氣又出現風濕痛的苦況。她建議，冷氣溫度不低過24℃，可防止關節不適。

要求關注保安員健康 天氣持續炎熱，令當地涼茶店和雪糕店受惠。大巴窯福華補品店長周世賢表示，過去一周的涼茶銷售量比平時增加兩成。記者走訪烏節路，也發現售賣雪糕的攤位人龍不斷。新加坡保安協會上周六發出通告，提醒僱主確保保安員工作時可隨時喝水，並為他們提供陰涼和安全的休息區等。

經過連日酷熱天氣，當地西北部地區昨日下午約3時30分下起大雨，北部、西部和中部地區也出現中度至強度雷陣雨，氣溫也隨之下降。新加坡上次錄得最高溫是1983年4月17日，當時氣溫達37℃。去年最炎熱是4月1日，錄得36.8℃，屬該國第二高溫紀錄。本報綜合報道