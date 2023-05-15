南韓新驅逐艦 首次適應全電系統

【本報綜合報道】南韓防衞事業廳和軍工行業昨日發布消息指，被稱為「迷你神盾艦」的6,500噸級韓式新一代驅逐艦，將在國內首次適應綜合全電力推進系統（IFEP）。防衞事業廳今年底將完成其基本設計，明年起詳細設計並推進建造先導艦，計劃斥資6萬億韓圜（約350億港元）在2036年前建造6艘新一代驅逐艦。

大幅消音 靈活裝備未來武器 韓媒報道，防衞事業廳人員上月訪問提供綜合全電力推進系統的美國企業，就確保在國內戰鬥艦艇最初適用綜合全電力推進系統的安全性和可靠性，協商達成一致。綜合全電力推進系統用電力傳輸能量，減少電力浪費，大幅消除噪音，有利搭載高功率雷達，更可靈活裝備需龐大電力的雷達武器和軌道炮等未來開發武器。在未來新概念戰鬥艦使用該系統已成大勢，當中包括美國新一代隱形驅逐艦。

報道又指，新一代驅逐艦為實現隱形功能而適用集成管理模塊，將艦艇外部設置的各種雷達整合為一個模塊。新一代韓式艦艇的集成管理模塊將完全採用國內自主技術，多功能相控陣雷達、紅外線搜索和跟蹤裝備、敵我識別器等探測傳感器和通信器材天線將採用平面型設計。