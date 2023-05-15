泰下議院選舉 反對派奪逾半席位

【本報綜合報道】泰國昨日舉行大選，下議院將改選全部500個席位，包括400名全國分區議員及按政黨得票率分配的100名議員。截至香港時間周日晚上9時45分，非官方初步點票結果顯示，前進黨及為泰黨在下議院合共取得超過250席，不過上議院是由軍方主導，或難以動搖帕拉育總理寶座。

近15萬警察票站戒備 全國約5,000萬人合資格參與投票，其中200萬名選民已提前投票。票站於當地上午8時（香港時間上午9時）開放，至下午5時（香港時間下午6時）結束，選舉委員會將從周日下午6時30分開始公布非官方選舉結果，官方結果必須在投票後60天內公布。國家警察局早前表示，會在全國近9.5萬個票站部署逾14.75萬名警察戒備，警員將會被分成多個小組，在投票期間於票站附近隨時候命，爭取快速處理突發事件。

截至香港時間周日晚上9時45分，為泰黨及前進黨分別取得130和127席，而統一泰國建國黨只取39席。當下議院投票結束後，由軍方委任的250名上議院議員之後將與下議院表決，獲得國會376票過半的候選人，將成為新任總理並成立新政府。今次共有70個政黨參與大選，43個政黨的63人獲提名為總理候選人，其中較熱門的總理候選人分別有現任總理、統一泰國建國黨的帕拉育，前總理他信幼女、為泰黨的貝東丹，現任副總理、公民力量黨的巴尼（Prawit Wongsuwan）及前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat）。

多名總理候選人，包括帕拉育、貝東丹、巴尼、皮塔、為泰黨的斯雷他（Srettha Thavisin）等，均在上午先後前往所屬票站投票。帕拉育及皮塔均呼籲選民踴躍投票；其中皮塔稱已盡最大努力在選舉中贏得選民支持，希望民眾的聲音能被聽見；貝東丹則表示對選舉結果寄予厚望。