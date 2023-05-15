埃爾多安惡鬥在野黨 選前11民調旗鼓相當

土耳其總統及國會選舉當地時間周日舉行投票，作為主要總統候選人的現任總統埃爾多安和反對派共和人民黨領袖科勒齊達奧盧，在選前11項主要民調互有領先，支持率僅相差約5個百分點。一旦無候選人得票過半，第二輪投票將於兩周後舉行。

埃爾多安支持度介乎44.1%至51.4%，在5項民調中領先。科勒齊達奧盧支持度介乎44.2%至52.1%，在6項民調中領先。其餘兩名總統候選人分別是反對派的奧安和因杰，因杰上周五遞交退選申請，最高選舉委員會予以駁回，他的得票將視為有效。

拉票時斥反對派與美勾結 埃爾多安昨日在妻子陪同下，到伊斯坦布爾一個票站投票，他指所有選民在安心情況下，展示民主力量十分重要。另外上周六，他出席投票前最後一場拉票活動時，指摘反對派同美國勾結，試圖結束他的管治。他表示︰「拜登下令要推翻埃爾多安，我知道。如果真的話，明天（周日）的選票將會給予拜登回應。」又指，俄羅斯是土耳其在農產品上的重要夥伴。

今屆選舉中，土耳其有超過6,069萬名合資格選民，其中490萬人是首次投票，選出土耳其第13任總統和國會600個席位。投票將於當地時間周日上午8時（香港時間周日下午1時）開始，下午5時（香港時間周日晚上10時）結束，預計晚上9時（香港時間周一凌晨2時）後會有結果。

土耳其目前飽受通脹困擾，二月時更發生大地震，導致超過5萬人喪生。埃爾多安政府被批評應對緩慢，令其選情蒙上陰影。分析指，這次是土耳其近百年來最重要的選舉，足以決定該國日後經濟、外交等各方面的走向。本報綜合報道