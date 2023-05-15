澤連斯基拒絕教宗調解提議

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基上周六在梵蒂岡會晤天主教教宗方濟各，他與教宗交談了40分鐘。俄媒報道，澤連斯基拒絕了方濟各從中調解、以協助結束俄烏戰爭的提議，並強調必須按照烏方條件展開和平談判。

今次是俄烏戰爭爆發以來，澤連斯基首次訪羅馬。據梵蒂岡在兩人會後發布的聲明，兩人討論了戰爭造成的烏克蘭人道主義和政治局勢相關問題，但聲明並未直接點名俄羅斯。聲明還稱，雙方一致同意，需要持續展開人道主義行動，以支持民眾。

贈送聖母像防彈背心 教宗特別強調，目前迫切需要對最脆弱的人們與衝突的無辜受害者提供人道援助。澤連斯基在社交網發文指，非常感謝教宗對數以百萬計烏克蘭人悲劇的關心。他指雙方討論到被送到俄羅斯的數萬名兒童的命運。教宗向澤連斯基送贈橄欖枝雕塑，澤連斯基回贈一件烏克蘭士兵使用過、後來畫上聖母像的防彈背心給教宗。

報道指，澤連斯基上周六向意大利傳媒表示：「恕我直言，我們不需要調解人，我們需要的是公正的和平。」他表示，教宗知道他的立場：戰爭發生在烏克蘭，和平計劃必須由烏克蘭決定。澤連斯基還稱，無法和俄羅斯總統普京進行和平談判。