烏總統抵達柏林 會晤德高官

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周日抵達德國首都柏林，是他自俄烏戰事爆發以來首次到訪德國，並獲德國總理紹爾茨主持儀式歡迎。澤連斯基感謝德國的軍事援助，並指在西方支持下，最快今年內令俄軍蒙受不可逆轉的挫敗。

澤連斯基抵埗後先與德國總統斯泰因邁爾會面，隨後前往總理府與紹爾茨及其他高級官員會晤，兩人預計稍後將飛往北萊茵-威斯特法倫州亞琛市，為澤連斯基頒發國際查理曼獎，以嘉許他捍衞烏克蘭國家主權、國民生命及歐洲價值觀。

英相擬促他國增強援烏 德國政府上周六宣布，準備向烏克蘭運送價值27億歐元（約232億港元）的軍備，包括豹型坦克、裝甲車、無人機、防空系統、導彈及彈藥等，是俄烏戰事開打以來，德國最大規模的對烏軍援計劃。

另一方面，英國首相辛偉誠上周六表示，將於本周出席歐洲及亞洲的峰會期間，敦促其他國家領導人承諾向烏克蘭提供更多支援，以抵禦俄羅斯的攻勢。辛偉誠形容，今年的G7峰會正處於關鍵時刻，烏克蘭正為生存而加倍努力，國際社會亦面臨對全球和平與繁榮的複雜威脅。據報他還將敦促成員國使用經濟脅迫手段，抗衡中國。