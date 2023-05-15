美密件洩露 烏謀襲俄領土 瞄準輸油管道

五角大樓對情報真實性沒有異議 美國《華盛頓郵報》上周六引述外洩美國機密情報文件指，烏克蘭總統澤連斯基曾私下向官員建議，佔領俄羅斯邊境城市以獲談判籌碼、炸毀向匈牙利輸送俄石油的管道，並使用遠程導彈打擊俄境內目標。五角大樓未對情報真實性提出異議；澤連斯基強調不會攻擊俄國領土。

報道指，根據該份標絕密文件顯示，澤連斯基今年1月底在會議上建議烏克蘭在俄羅斯進行打擊，把烏克蘭地面部隊調入俄領土，以佔領俄邊境城市，在談判中獲取籌碼。他2月底與烏武裝部隊總司令扎盧日內單獨會晤，關切烏克蘭沒遠程導彈能抵達俄境內部隊營地，也沒任何手段攻擊他們。

澤連斯基斥部門說法屬幻想 澤連斯基建議烏克蘭使用無人機，攻擊俄西部地區羅斯托夫的未指明營地。至2月中旬，他與副總理斯維里登科會晤時，建議直接炸毀友誼輸油管道，摧毀匈牙利總理歐爾班嚴重依賴俄石油的產業。友誼輸油管道經過布良斯克後分成南北兩線：北經白羅斯通往波蘭，南線經烏克蘭通往匈牙利、斯洛伐克和捷克。

澤連斯基回應報道時反駁，美國情報部門的說法是幻想，強調烏克蘭準備動反攻，目標是解放被俄軍佔領、並獲國際承認的國境，而不會攻擊俄羅斯領土。並捍衞他使用非常規戰術保衞國家的權利，確信必須使用任何招數。澤連斯基曾公開聲稱不會使用西方武器攻擊俄羅斯。

美媒指文件與其形象成對比 報道形容，這些新的洩密文件顯示，澤連斯基是一位具侵略本能的領導人，「也與他作為堅忍的政治家、受到俄羅斯殘酷襲擊的公眾形象形成鮮明對比」。

據悉，這些文件此前未曾披露，但五角大樓機密文件在社交媒體上洩露後，關於澤連斯基的這一部分在即時通訊平台Discord開始傳播。五角大樓向美軍高級領導層通報了洩露文件中概述的事項，他們對這些材料的真實性沒有異議。

英國駐華盛頓大使館發言人拒絕評論，上述外洩情報會否令英國向烏克蘭提供遠程導彈出現顧慮。美國國防部官員表明截獲情報，並非不向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統的原因。澤連斯基則表示，美國不提供遠程導彈是因為不信任基輔政府。本報綜合報道