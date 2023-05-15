防護窗鬆脫 兩童家中墮亡

【本報綜合報道】湖南省沅江市一小區有一名男童和一名女童，上周五從住宅內隨防護窗墜落地面，不幸身亡。家屬翌日透露，事發時有大人在旁邊看顧，沒想到會發生意外，兩名孩子體重加起來大約不超過30公斤；懷疑是防護窗沒有焊接好，因而鬆脫。

報道指，死者分別未滿6歲和未滿4歲，事發時二人站在防護窗的窗桿上，另有兩名孩子在客廳的地板上，4人一起玩，大人在一旁看着。家屬向內媒憶述指，屋內其中一名孩子上廁所時，防護窗突然掉了下去。家屬又指，防護窗只安裝了7至8年，花費逾1.2萬元人民幣（約1.35萬港元），特意挑選品質好的，商家說可保證20年質量，沒想到用不到10年就出事。