15.8萬月薪招聘保母 傳闊太要求跪地服務

【本報綜合報道】內地社交平台近日流傳一則微信朋友圈截圖，顯示上海一名闊太以14萬元人民幣（約15.8萬港元）月薪請保母，服務內容包括給太太穿鞋、脫衣服等內容，且要求提供「跪地服務」，強調不要自尊心很強的人，引起關注和熱議。

該貼文顯示，上海有家庭需要招聘不住家的保母，時間從早上9時到晚上9時，強調伺候太太需要跪式服務，「太太一伸腳就知道給穿鞋子，一抖肩就給脫衣服」，並要有眼力，相當於古代的貼身丫鬟。當中又要求應徵者身高1.65米以上，體重在110磅以下，有高中以上學歷，會唱歌跳舞，長相乾淨。

該家政公司的中間人Lisa向內媒表示，上述招聘資料屬實，這名客戶已以14萬元月薪招聘到兩名保母，一人上早班，另一人上夜班。對於網傳內容中存在跪地服務的說法，家政公司並未正面回應，但這一要求卻惹來爭議。有網民認為僱主提出的要求太離譜，「放棄自尊和平等的權利去工作，寧可不要」，但也有人表示願意接受。另有人質疑該招聘資料的真實性，認為可能是家政公司的營銷噱頭。