殺人逃捕駕車橫衝直撞 山西情困男奪7命

山西呂梁市興縣上周六下午發生一宗重大刑事案件，27歲男子郭×亮因感情糾紛將女子郭×英毆打致傷，並殺害女方的家婆、丈夫和兒子。郭男開車逃逸期間，撞上一名警員和13名路人，事件共導致7人死亡，11人受傷。目前警方已逮捕郭男，省市縣有關部門已成立聯合工作專班，全力開展相關處置工作。

興縣政府新聞辦公室周日通報，事發在興縣奧家灣鄉溝門前村，郭男將郭×英等多人毆打至受傷，並將裴×英（郭×英的家婆）、蔣×龍（郭×英的丈夫）、蔣×宸（郭×英的兒子）殺害，之後逃離現場。郭男在開車逃逸期間衝撞多人，肇事後並無停車，最後撞上一輛的士後才停下。

傷者倒路邊 15人送院救治 現場目擊者拍攝的影片顯示，一輛汽車撞向多名行人後繼續行駛，接着撞上多輛電單車及汽車，捱撞行人倒臥在路邊，其中包含多名孩童。現場醫護人員開展救治工作，警方也到達現場處理。事發地在興縣晉綏東路，興縣人民醫院工作人員表示，15名傷者被送院救治，具體傷亡情況有待確認。

在案發地點附近開超市的老闆楊先生表示，他指當日下午兩、三點聽到了「嘭」的一聲巨響，「聲音特別大，但我也沒出去看」。另一商戶老闆王女士指，有一名傷者在路中央躺着，她不敢仔細看，但能聽到周圍的哭聲。

王女士又指出，晉綏東路上有很多補習機構，而事發當日下午有不少家長在街上接送孩子上下課，加上天熱了、當地駕電動車的人挺多，因此路上的人流量還是挺大的。

事發後逃高廈天台 被警押走 另有目擊者於昨日表示，事發後，郭男跑到事發現場附近一幢高樓樓頂，後被警員逮捕。多名警員帶走郭男，他被衣服蓋住頭部押上警車。本報綜合報道