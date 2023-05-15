台行政院長染新冠 取消活動

台灣行政院長陳建仁原定於周日母親節，與總統蔡英文出席相關活動，惟他上周六快速測試後，發現感染新冠病毒，緊急取消該行程。陳建仁不會與蔡英文出席昨日舉行的族語模範母親表揚典禮活動，改為進行「0+n自主健康管理」。醫生指，待呼吸道症狀緩解後，他仍佩戴口罩正常上班。（綜合報道）