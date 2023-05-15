世衞大會臨近 美列台作優先對談

【本報綜合報道】世界衞生大會本月21日至30日在瑞士日內瓦舉行。台灣衞福部國際合作組技監劉麗玲昨日透露，美國在本屆世衞大會的國與國雙邊會談，主動將台灣列入優先對談地區，現已敲定會談時間，將聚焦討論台美醫衞合作諒解備忘錄上的合作項目、疫情期間防疫、疫後醫療等。

瑞典籲歐盟支持台灣參與 繼七大工業國日前表態支持台灣參加世衞大會，瑞典也將在歐盟發起並召集各成員國共同支持台灣參與。劉麗玲表示，以往僅美國、日本等與台友好國家曾於世衞會議中表態支持台灣，以往歐盟並未有開腔挺台的迹象，瑞典今次是近10年來首度表態，是一個大進步，但歐盟會否真的在會上挺台仍待觀察。

劉麗玲透露，美國將台灣列入優先對談地區，會給台灣優先選時段，近日也已敲定時間表，但由於時機敏感，暫時不便透露。台灣的世衞行動團將由衞福部長薛瑞元帶團，於周五出發，與健保署長石崇良、疾管署副署長羅一鈞等官員偕專家出發，薛瑞元等人將會出席與美方的會議。