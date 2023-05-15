台擬高空異物納軌道履勘

【本報綜合報道】台灣台中捷運上周三撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，造成1死10傷。交通部昨日表示，已考慮將高空異物入侵納入未來軌道履勘考題選項。台北市建管處上周六突擊檢查興富發在當地的6處工地，其中3處違規，罰款54萬元（新台幣‧下同，約14萬港元）。其在新北市亦有兩處工地限令停工，勞檢處一共查獲7項缺失，未來將會罰款至少21萬元（約5.4萬港元）。

交通部次長胡湘麟昨日表示，以往軌道履勘時，在隨機抽測的考題中，並無高空異物入侵一項，但經過台中捷運事故後，會考慮將這項情景納入。軌道履勘除檢視軌道的軟硬件設施和人員訓練外，交通部也會提供各種考題，由履勘委員針對軌道特性，隨機抽測營運機構的應變能力。

台北查高空墮亡事故 工地停工 另外，近日有網民上傳一段台北市南港區地盤鐵條高空掉落砸中車輛的影片，場面驚險。市政府上周六表示，上述案件發生於今年3月底，惟同一地盤本月6日再發生工人從高空墮落死亡事故，將併案追查。