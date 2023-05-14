兩岸國際

村民偶遇野生大熊貓
四川雅安市寶興縣磽磧藏族鄉有村民前日上山工作時，在青衣江源頭中梁子溝海拔2,700多米的原始森林裏，偶遇一隻在河邊喝水的野生大熊貓（紅圈示）。村民們一邊躲在不遠處的林中觀看，一邊用手機記錄該難得景象。
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