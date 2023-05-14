14初生東北虎 奶爸輪班照顧

【本報綜合報道】內媒前日報道，由於中國黑龍江省哈爾濱市東北虎林園近日迎來14隻初生東北虎幼崽，多名工作人員連日輪班值守，甚至充當「奶爸」，為剛出生3至4天幼崽餵奶、測體溫及協助排便，堅持全天守護在一眾東北虎寶寶身邊。

雌虎經驗不足改人工養育 一眾「奶爸」包括擁有近20年育虎經驗的李鑫，他指東北虎幼崽出生後，眾人便會透過監控觀察牠們，若雌虎照顧經驗或奶水不足就會通過人工方式飼養幼崽。他稱工作人員會首先把幼崽放入孕育箱中，讓其體溫逐漸提升至正常溫度，同時定時觀察牠們排便及體溫，若一切正常就會放到外面產箱。

當談及照顧老虎幼崽心得時，李鑫坦言與養育人類嬰兒一樣，不能馬虎，因此奶樽及產箱需要經常消毒。至於東北虎林園獸醫李大鵬則稱，為了提高幼崽質量，會對繁殖雌、雄東北虎展開基因測序，避免近親繁殖情況產生，保持幼崽皆是純種東北虎。

黑龍江東北虎林園多年來不斷與國內其他虎園交流，從而提升人工繁育經驗，同時研究配方奶粉，在提高東北虎幼崽成活率層面取得極大突破。