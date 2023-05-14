85歲日廚登報招徒弟

獨創牛肉醋飯 憂無人承繼 日媒前日報道，長野縣長野市一名85歲老翁年輕時獨創牛肉醋飯飯盒，至近年不惜在報紙上刊登廣告，招募希望學習製作牛肉醋飯徒弟，更提供免費教學，只為把自己心血繼續傳承下去。

田幸袈佐昭年輕時曾在長野縣須坂市經營食肆，期間決定製作面向大眾飯盒，藉此提升業績。他其後發現鹹甜牛肉與製作壽司時使用醋飯可形成絕妙組合，透過不斷嘗試，最終獨創牛肉醋飯飯盒，在全國各地百貨商店販售，生意從此變得紅火。

無手寫秘方 靠舌頭試味 隨着年齡增長，田幸袈佐昭開始在報紙上刊登廣告，尋找徒弟傳承自己手藝，僅要求對方是長野市居住的廚師，性別不限，最終找到小池峰子，並毫無保留地把心得傳授對方。在製作牛肉醋飯過程中，他根本沒有任何手寫秘方，全靠自己舌頭試味，在過程中不斷調整，因此也要求小池峰子遵循同樣方法。

面對小池峰子牛肉醋飯如今廣受市場讚好，田幸袈佐昭如今每年還會刊登10次廣告，希望繼續尋找其他徒弟。他稱牛肉醋飯屬自己小發明，如今年事已高，希望透過後人傳承下去，有朝一日能夠成為長野市特色食物。本報綜合報道