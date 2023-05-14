烏東反攻3天俄認軍隊撤離

【本報綜合報道】俄羅斯國防部上周五表示，烏克蘭發動新一輪攻勢後，駐守烏東戰略重鎮巴赫木特北部其中一處地區的俄軍已撤離，重整兵力。烏克蘭武裝部隊東部軍區司令部發言人切列瓦特稱，烏軍在3天的反攻活動中，成功解放巴赫木特地區約17.3平方公里的領土。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫指，烏軍出動逾1,000名士兵及40輛坦克前往巴赫木特北部展開攻勢，俄軍抵禦了26次進攻。俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津形容，俄軍撤退是潰敗而非重整，稱烏軍已佔領俯瞰巴赫木特的高地，並打通西部主要公路，處於有利位置。

232億軍援烏 德國最大規模 烏克蘭為大規模反攻作準備的同時，其他主要城市戰火未停，包括被俄羅斯併入的東部城市盧甘斯克一個工業區遭兩枚導彈襲擊，造成6名兒童受傷。另一方面，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫上周五批評，國際刑事法院早前對俄總統普京發出拘捕令加劇緊張局勢，為戰爭爆發創造先決條件。

另一方面，德國昨日宣布，對烏克蘭提供價值27億歐元（約232億港元）的武器援助，是俄烏戰事開始以來德國最大規模的對烏軍援。

烏克蘭總統澤連斯基昨日抵達意大利羅馬，與天主教教宗方濟各見面，是俄羅斯侵烏後首次。兩人會面前，澤連斯基在Twiiter表示，這是烏克蘭即將取得勝利的重要訪問。