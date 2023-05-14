埃爾多安民調輸蝕 承諾敗選和平交接

土耳其今日舉行總統和國會選舉。當地多項民調顯示，在野聯盟推舉的總統候選人科勒齊達奧盧支持度，稍為領先爭取連任的總統埃爾多安。埃爾多安昨日承諾一旦敗選，他會和平移交權力。與此同時，科勒齊達奧盧指控俄羅斯干預大選；俄方否認相關指控。

大選競選活動於上周五停止。有民調顯示，74歲的在野黨共和人民黨（CHP）黨魁兼總統候選人科勒齊達奧盧以49.3%的支持率，稍為領先埃爾多安的43.7%。69歲的埃爾多安因為高通脹及二月發生的大地震而民望下滑。他拉票時透過推廣國內大型基建項目，展示國家工業發展，同時警告反對派一旦勝選，政府就會出現混亂。

對手競選時穿防彈背心 已掌舵土耳其廿載的埃爾多安，昨日暗諷對手科勒齊達奧盧揚言對俄施加制裁的做法不切實際，說：「每年差不多有550萬俄國旅客入境，你要如何做到（制裁）？按照美國總統拜登的指示？周日的投票會對拜登作出回應。」反對派監察廣播機構聲稱，埃爾多安上月曾在主要國營電視台播出近33個小時競選廣告，相反科勒齊達奧盧只獲得32分鐘廣告時間。

科勒齊達奧盧指控俄羅斯，利用人工智能技術DeepFake，虛構網上內容干預土耳其大選。埃爾多安則指西方國家利用反對派，企圖將其意願強加於土耳其。選舉臨近之際，土耳其多處出現暴力事件，科勒齊達奧盧出席競選活動時，一度穿上防彈背心，保安人員持槍戒備。他自稱有信心可勝出選舉，一旦當選仍會保持與俄友好關係，尋求良好平衡，並會針對俄烏戰事推動新的和平方案。

科勒齊達奧盧今年3月取得提名。自2010年接掌CHP以來，他一直未能帶領該黨在國會選舉中縮小與正義與發展黨（AKP）之間席位差距。根據土耳其憲法，若無總統候選人在第一輪投票取得超過半數以上選票，首輪得票最高兩名候選人將進入第二輪投票。本報綜合報道

科勒齊達奧盧