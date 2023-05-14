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紐約議會 通過禁體重歧視法
美國紐約市議會上周通過一項禁止體重歧視法案，將對住房、就業及公共住宿等方面歧視身高體重的行為視作觸犯法律，僱主或屋主不能以體重為拒絕錄用或提供房屋。法案預計本月稍後送交市長阿當斯簽署落實。（綜合報道）
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