兩岸國際

紐約議會 通過禁體重歧視法

美國紐約市議會上周通過一項禁止體重歧視法案，將對住房、就業及公共住宿等方面歧視身高體重的行為視作觸犯法律，僱主或屋主不能以體重為拒絕錄用或提供房屋。法案預計本月稍後送交市長阿當斯簽署落實。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc