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鹿兒島5.1級地震 無引發海嘯
日本近日頻頻發生地震，鹿兒島縣對開海域於當地時間上周六下午2時10分左右，發生黎克特制5.1級地震，震源深度僅10公里，部分地區震感強烈。震央位於鹿兒島縣吐噶喇群島附近海域，當局指沒有引發海嘯的風險。（綜合報道）
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