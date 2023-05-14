尹錫悅大舅涉弊案 5人送檢

南韓警方結束對總統尹錫悅夫人金建希家族牽涉的楊平公興地區弊案的調查，決定以涉嫌偽造、使用私文書證為由，將包括尹錫悅的53歲金姓大舅在內的5名「ESI&D」公司職員送檢。警方認為，金某等人通過偽造材料誇大了公司的工程費用，並漏報利潤。（綜合報道）