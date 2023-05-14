新加坡副總理 任內首次訪華

新加坡副總理兼財政部長黃循財昨日至本周三訪華，並與多名中國高層官員會面。他將到訪上海和北京，此次是他首次以副總理身份訪華。訪問上海期間，黃循財將與上海市委書記陳吉寧和市長龔正會面，並和旅居上海的新加坡人見面。（綜合報道）