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新加坡副總理 任內首次訪華
新加坡副總理兼財政部長黃循財昨日至本周三訪華，並與多名中國高層官員會面。他將到訪上海和北京，此次是他首次以副總理身份訪華。訪問上海期間，黃循財將與上海市委書記陳吉寧和市長龔正會面，並和旅居上海的新加坡人見面。（綜合報道）
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