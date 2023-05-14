美議員提案護台美軍事設施 防陸空襲

魯比奧

【本報綜合報道】美媒報道，美國參議員魯比奧上周四向國會提出《2023威懾中國先發制人法案》，尋求加強保護美國及台灣在印太地區的軍事設施，以抵禦中國大陸潛在的空中打擊行動，為大陸攻台做準備。

報道指，該法案要求美國國防部制訂保護印太地區航空設施的掩體計劃，就此開展分類調查，確定在印太地區包括第一、二及三島鏈部署的各種美國航空掩體，並改進其防禦能力，以減輕大陸導彈、空中無人機和其他形式的攻擊對航空器造成的損害。一旦通過法案，美國防長要在該法頒布後120天內，向國會有關委員會提交印太地區航空掩體調查報告，並在報告提交後60天內向委員會提出具體改進計劃。

美國參議院軍事委員會將率先審議該草案。魯比奧表示，希望這不是一種策略，他們需積極保護美國在全球的軍事設施，加強保護其在印太地區的設施是維護美方利益，並阻止針對美國及盟友敵對行動的常識。

北京拒接受發達國家地位 另外，美國國會早前提議，反對中國在世貿組織的發展中國家地位，有評論認為此舉將該國法律凌駕於國際法上，意在打壓遏制中國。中國外交部發言人汪文斌上周五回應稱，中國是各方公認的最大發展中國家，美國若要給中方送一頂「發達國家」帽子，中方戴不了。