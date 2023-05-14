美核航母泊日本佐世保

8年來首次 G7會議同期在廣島舉行 日媒上周六引述消息報道，美國海軍核動力航空母艦尼米茲號計劃周五左右開始，靠泊日本長崎縣佐世保市的美國海軍佐世保基地數天。這將是繼2014年8月後，再有美國航母泊靠佐世保。另外，中國海警局4艘船昨日在釣魚島海域外側航行，其中一艘疑搭載機關炮。

報道引述多名相關人士指，尼米茲號率領的美國第11航母打擊群將在日本舉行幹部交接典禮，尼米茲號為此配合靠泊佐世保。值得一提的是，七大工業國集團（G7）峰會將於本月19日至21日，在日本廣島舉行。

尼米茲號去年11月從美國華盛頓州布雷默頓（Bremerton）的母港出發，在美國海軍部署於神奈川縣橫須賀基地的航母列根號定期維修之際，進入美國海軍第七艦隊的管轄區域，接手監控局勢及持續與多國海軍聯合訓練。尼米茲號日前才在日本沖繩島附近海域活動，引起關注。

華海警船 連續13日巡釣島 日本海上保安廳上周五發表報告指，在釣魚島周邊毗連區發現中國海警局船隻的天數達336天，刷新最多紀錄之際，在沖繩那霸的第11管區海上保安本部表示，海上保安廳的巡邏船確認，中國海警局船隻昨日連續13天，在釣魚島海域外側現蹤，警告對方不要接近「領海」。在釣魚島周邊發現中國當局船隻，則已是連續108天。

海上保安廳上周五公布總結去年活動的《海上保安報告2023》，指摘中國海警局的活動頻繁且船舶趨於大型化等，稱將依法堅決應對。該報告另提到，去年10月海上保安廳首次運用的大型無人飛機「海上守衞者」，以青森縣海上自衞隊八戶航空基地為據點啟動，可24小時以上的續航性能使不分晝夜大範圍收集情報。本報綜合報道