秦剛晤挪威高官稱疆港藏事關主權

【本報綜合報道】挪威首相斯特勒和外相維特費爾特上周五在首都奧斯陸會見中國國務委員兼外長秦剛。秦剛在之後的記者會指出，中國是歐洲應對風險挑戰的夥伴，中歐關係要持續穩定發展，需做到3個堅持，至於涉疆、涉港、涉藏並不是人權問題，強調這些問題事關中國主權、安全和發展利益。

秦剛與維特費爾特會談後共同見記者，他指中方堅決反對外部勢力利用涉港、涉疆、涉藏問題在中國製造不穩定。台灣問題本質是反分裂鬥爭，中方希望台海和平穩定，希望實現和平統一。中國政府和人民捍衞主權和領土完整的決心堅定不移。

他又表示，中歐關係要持續穩定發展，需要做到三個堅持，包括包容的世界觀、進步的歷史觀及互利共贏的合作觀。他稱中方及挪威均認為，世界愈是動盪，愈要加強對話交流。烏克蘭危機的當務之急是停火止戰，最終要通過談判方式政治解決危機。維特費爾特則表示，挪方珍視與中國的對話合作，堅持一個中國政策，期待疫情後開展更多各層級交往。她指願就綠色轉型等領域同中方開展建設性合作。

雙方就烏問題交換意見 另外，秦剛跟斯特勒會晤時表示，中方重視同挪威的關係，願同挪方加強溝通，增進互信，推動合作。斯特勒表示，挪方重視同中方的合作，願加強各層級交流，推動兩國合作更大發展。他也向秦剛表達關注新疆人權狀況及香港發展。雙方亦就烏克蘭問題交換了意見。