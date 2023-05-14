美尋求與華建立健康經濟關係

【本報綜合報道】七大工業國集團（G7）財長會議上周四起在日本新潟市一連3天舉行。在當地出席會議的美國財長耶倫受訪時指，美方尋求與中國建立健康的經濟關係，促進兩國增長和創新。耶倫另透露，自己還未與中國對口官員、國務院副總理何立峰通電話。

G7財長會議 商降低依賴中國 耶倫表示，美中之間可存在經濟競爭，但前提是通過合作保持良性競爭，只有在公平競爭的情況下，才能持續發展兩國關係。她指出，中國遵守國際規則不斷發展，對美國和世界均有好處。她又稱期待訪華，目前未有時間表，但相信可能陸續有美國高級官員訪華，需要妥當安排次序。

G7各國財長討論對在中國投資作出定向管制等議題，現任輪值主席國日本帶頭再次努力促進供應鏈分散，以降低成員國對中國的嚴重經濟依賴。然而，該反制中國到何等程度，G7各國立場不一。如果傷害到與這個全球第2大經濟體的貿易，可能對德國和日本等依賴出口的國家帶來沉重打擊，且各國目前經濟體質脆弱，不太能承受得起更多風險。