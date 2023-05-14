拜登將出席G7峰會 傳會後聲明關注華

【本報綜合報道】七大工業國集團（G7）峰會將於本月19至21日在日本廣島舉行，美國白宮上周五表示，總統拜登周三將出發赴日出席峰會。英媒引述美國官員消息指，G7領導人將在會後發表聯合聲明，當中關注中國在海外使用經濟脅迫手段，並說明他們如何合作應對。

白宮發言人巴埃爾在新聞簡報會上表示，拜登將在G7峰會上與其他國家領導人，討論一系列緊迫的全球議題，包括堅定支持烏克蘭。外界關注拜登會否因為要與共和黨就提高聯邦政府債務上限談判，避免美國陷入債務違約，而改為線上出席峰會，巴埃爾則指目前仍預料拜登親身與會。

英媒引述美國官員指，G7峰會聲明將有專門針對中國的部分，關注中國的經濟脅迫等行為，並提及維護經濟安全的相關應對手段。官員表示，美國並非要與中國經濟脫鈎，而是要消除風險，又指G7成員在對華問題上原則一致。

日警視廳介紹反恐工作 另外，東京警視廳上周五介紹警方在東京羽田機場反恐警戒工作。警方當天在機場觀景平台及出發大廳周邊，使用站乘式電動二輪車及望遠鏡等，監控機場內環境及上空，排查可疑人員及物品，包括檢查垃圾桶等。