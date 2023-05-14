歐盟重塑與華關係 交往競爭平衡貿易

外長會議三共識 台 烏 涉戰略安全 歐盟成員國外長上周五在瑞典斯德哥爾摩開會，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會後指出，成員國就未來對華政策達成初步共識，3項重點分別為價值差異、經濟安全與戰略安全。他特別強調，歐中未來關係走向將視乎北京在俄烏戰爭的取態。

博雷利表示，歐盟對外事務部在會前提供名為「重塑我們與中國的關係，與中國交往，與中國競爭」參考文件，受到外長們歡迎，並在重新校準歐盟對中國戰略上達成基本共識。他把外長會議討論了4小時的中國議題歸納為3個重點。首先，歐盟和中國在價值觀上，包括雙方對政治體制、對人權的理解都不同，是必須面對的問題。

中歐每日貿易額達231億 其次，是經濟安全問題。他指歐盟對中國逆差大，貿易關係非常不平衡，歐盟對中國的依賴程度，超過對俄羅斯能源的依賴程度，歐盟須在與中國交往的同時，與對方競爭，並減少對中國的依賴。博雷利強調這是「重新平衡」，因為中國是歐盟的合作夥伴，雙方每日貿易額高達27億歐元（約231億港元），因此可忘記「脫鈎」一說。

最後是戰略安全，歐盟與中國關係面臨兩大戰略安全問題，分別是台灣和俄烏戰爭。博雷利表示，歐盟持續一個中國政策的立場，並將與中國和美國往來，以保持台海現狀、緩和緊張情勢，因為這對世界貿易，特別是對歐盟來說非常重要。

博雷利籲北京影響俄停戰 對烏克蘭，博雷利指如果中國無法促使俄國撤軍，歐盟就不可能與中國發展正常關係，「生活非常複雜，如果我不喜歡你的行為，你不能期待我們成為朋友，就是這麼簡單」。他呼籲中國作為聯合國安理會常任理事國，對俄羅斯運用影響力停止這場戰爭」。

博雷利指，接下來將會把各國外長的看法整合到前述參考文件，以供6月底的歐盟27國領導人高峰會討論、形成一致政策。同時，他也將與歐盟委員會共同準備一份關於經濟安全措施的提案。本報綜合報道