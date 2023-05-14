追求女直播主失敗 男子索回打賞款無果

【本報綜合報道】台灣台北市一名男子為追求一名女直播主，多年來打賞對方超過108.8萬元新台幣（約27.8萬港元），獲承諾每月見面3次。由於女方未有履行約定，他近日入稟控告對方及直播平台，要求返還所有款項。台媒上周五報道，台北地院認為無法證明男女雙方存在協議，故駁回男子興訟請求，案件仍可上訴。

打賞27.8萬 法院駁回要求

李姓男子主張，他2020年2月獲葉姓女直播主接觸，於是前往對方直播間觀看直播，期間不時送禮，更私下見過3次面。同年9月，他向葉女提出每月見面3次作為繼續贊助條件，最終獲對方同意，於是透過直播平台儲值逾108.8萬元新台幣。由於葉女未有履行約定，他入稟法院尋求控告女方及直播平台，並要求索回有關款項。