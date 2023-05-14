飲品廣告涉辱女性 北京市監局立案查

五個女博士 宣傳屢招爭議 曾多次因廣告內容引起爭議的內地膠原蛋白飲料品牌「五個女博士」近日再捲入風波，該品牌的廣告影片被質疑侮辱女性，甚至被官媒點名批評。北京市監局上周五宣布進行立案調查，將在90天內結案。

內媒上周六報道稱，引發爭議的影片廣告中，多名女子露出疲倦、痛苦和猙獰等表情，其中有人握拳嘶喊：「老公氣我，喝！」、「又老一歲，喝！」有網民認為，該品牌的宣傳標語「都是你們逼的」，內容令人不適，利用噱頭販賣容貌焦慮。中國婦聯主辦的《中國婦女報》也曾發文批評其譁眾取寵、博取眼球。

官媒曾批評博取眼球 針對此類行為，上海德禾翰通律師事務所的鄧高靜律師解釋稱，發布侮辱、歧視女性的廣告，違反了《廣告法》第九條第七款相關規定：妨礙社會公共秩序及違背社會良好風尚。依據《廣告法》第57條規定，將面臨20萬元（人民幣‧下同，約22.5萬港元）以上、100萬元（約112萬港元）以下的罰款。

事件上，「五個女博士」屢次引起爭議，它此前曾以北京大學、北京大學醫學部及相關專家教授的名義為其產品宣傳，但北大醫學部網站早在2020年發布聲明，指「五個女博士」與北大醫學部無任何投資及科技成果轉化關係。但這無礙其吸金。

銷售額逾億 上月稱冠 在網絡平台上，該品牌上月佔據抖音醫藥保健類品牌銷售榜第一名，單月銷售額達到7,500萬至1億元人民幣（約8,530萬至1.14億港元）。

北京市朝陽區市場監督管理局一名工作人員上周五回應稱，針對涉事品牌背後的北京青顏博識健康管理有限公司發布低俗廣告、虛假宣傳的投訴舉報，他們依據市場監督管理行政處罰相關規定，經過綜合研判決定立案調查，目前正在收集證據材料和約談品牌方等。本報綜合報道