內地禁中小學教材附商業廣告

內媒上周五報道稱，教材是傳播知識的重要載體，具有特殊的權威性、專業性，是學生獲取系統知識的主要來源。惟近年有報道曝光教材夾帶商業廣告，英語課本144頁的教材中足有6頁的廣告；小學四年級語文課本的封面插畫上出現帶名字的醫院大樓，現實中是宣傳以婦科、男科為主的私人醫院；高中語文選修教材裏出現淫穢色情網站的網址等。