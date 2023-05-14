內地禁中小學教材附商業廣告
【本報綜合報道】內地教育部近日發布2023年中小學教學用書目錄，涉及普通中小學、特殊教育學校、體育運動學校教學用書。通知明確提出中小學教材中不得夾帶任何商業廣告或教學輔助資料的鏈接網址、二維碼等訊息。
內媒上周五報道稱，教材是傳播知識的重要載體，具有特殊的權威性、專業性，是學生獲取系統知識的主要來源。惟近年有報道曝光教材夾帶商業廣告，英語課本144頁的教材中足有6頁的廣告；小學四年級語文課本的封面插畫上出現帶名字的醫院大樓，現實中是宣傳以婦科、男科為主的私人醫院；高中語文選修教材裏出現淫穢色情網站的網址等。
教育部指須嚴格規範
教育部強調，中小學教材的編寫、審核、出版、印製發行、選用使用環環緊扣，每一個環節都必須嚴格規範、謹慎嚴肅。《廣告法》規定，不得利用中小學生和幼兒的教材、教輔材料、練習冊、文具、教具、校服、校車等發布或者變相發布廣告。監管部門將對教材進行抽檢的工作機制，健全責任落實機制，明確追責情形和處理方式，實行全覆蓋、全鏈條、規範化責任管理。
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