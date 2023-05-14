台中捷運慘劇 代理董事長請辭

涉事興富發集團高雄工地 揭3重大違規 台灣台中捷運上周三發生重大意外，豐樂公園站外有建造商施工期間，有吊臂掉落，砸向正在行駛中的捷運列車，造成一死10傷。台中捷運公司代理董事長林良泰上周五請辭，獲台中市政府准辭。高雄市勞工局與工務局前日對涉事集團在高雄市11處工地實施工安突擊檢查，發現3處重大違規，勒令作業場所停工改善，罰款70萬元新台幣（約18萬港元）。

事發第3天，台中市議會上周五召開交通地政業務質詢。多名市議員認為，林良泰屢屢失言，中捷嚴重疏忽、卸責，要求林良泰問責下台。林良泰當日深夜發文請辭中捷職務，稱「在中捷的階段性任務已經完成，謝謝中捷，謝謝大家」。台中市政府隨後予以准辭，又證實林良泰有表達辭意。

行控中心只關心斷電 事發後，議會強烈要求中捷提供當天行控中心影像及通聯譯文。譯文顯示，上周三中午12時27分04秒吊臂撞上中捷隔音牆後，行控中心共接獲16次示警，但行控中心卻無人致電出事的車站，反而打電話一再向台電確認「有無跳電」。前立委陳柏惟昨日發文，指在月台上其實也有斷電按鈕，但似乎沒人知道此機制的重要性；另要求市長盧秀燕道歉、首長下台。

另外，高雄市政府勞工局上周五與工務局巡查興富發集團在該市的多個工地，實施工安突擊檢查。當局另發現7處因未落實墜落、感電、物體飛落等安全防護設施，依《職業安全衞生法》作出處罰。高雄勞檢處處長郭清吉指出，營造工程不同其他行業，環境變動性大，起重吊掛作業相當頻繁，處處充滿風險，為防災檢查重點對象。

勞工局今年已實施營造工地檢查1,206次，其中針對有立即發生危險之虞的重大缺失，共計勒令停工52件。高雄勞工局局長周登春表示，將全面持續稽查營建大樓工業安全。本報綜合報道