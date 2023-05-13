跨境基建擴展 中東追求復興

國際政治現時一方面是戰火摧殘的破壞，另一方面是不少國家單獨或聯合地建設大型的基建項目，把整個地區乃至跨區連接起來。破壞與建設同時進行，這或許便是美國霸權主義破壞與各國建設的競爭，誰勝誰負便決定今後世界的走向。

中國「一帶一路」倡議是基建建設的代表和帶領者，不過，新絲路的建設重複了歷史的模式，一是沿路各國各地都參與建設，不僅是中國或大國壟斷。二是建設可以是不同的路線，沒有固定的路線，而是在不同時期、不同因素底下相關的各個路線作市場公平的競爭。

沙伊和解 資金投入 中國的建設重心，是中國怎樣連上更多的國家區域，因此主要是東西向，出俄羅斯或哈薩克斯坦西行。但是，如中亞、中東的國家，則是東西向以外，還有南北行，未必想把中國與歐洲連上，更主要的是貫串區域之間的連接。其中俄羅斯、印度乃至伊朗等中東各國，亦有南北向的路線建設。中國讀者最關心的是東西向的中國—吉爾吉斯斯坦—烏茲別克斯坦鐵路，正在積極推進；但比之更重要的是南北向，俄羅斯—伊朗—印度的國際南北交通走廊。

而少有人知的卻是伊拉克—土耳其的「乾運河（dry canal）」走廊計劃，由伊拉克在南向波斯灣的兩河三角洲的巴士拉（Basra）建設計劃為中東最大港口的Al-Faw港，經巴格達、摩蘇爾到土耳其的伊斯坦布爾再到歐洲，因政亂而在2010年至2021年期間停頓。現時因伊朗與沙特阿拉伯和解，中東的政治轉趨穩定，沙特與阿聯酋的資金開始投入，今年12月將會有多國開會推動這個項目。伊朗與伊拉克日前簽署意向書，興建從伊朗邊境至巴士拉的跨境鐵路，18個月會完工，把伊拉克與伊朗鐵路網絡連接，進一步推動伊拉克與土耳其這個項目的發展。

整個走廊的綜合建設預期在2038年完成，但有關連接的經濟、政治、社會效果在期內便可逐步顯現。若加上沙特阿拉伯與波斯灣區國家的鐵路計劃，鐵路公路的交通網絡更可經阿拉伯半島伸延至埃及、北非去。

這樣的多個區域整合基建項目的啟動，反映着中東地區的巨大經濟發展潛力。現代能源經濟加上傳統絲路的巨大經貿作用，若無歐美的破壞與干預，十多年裏中東的各方面貌便可大大改變，這或許也是沙特與伊朗和解背後最大的企圖。

研究所所長 陳文鴻