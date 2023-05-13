天花板浮雕配燈光 月球入屋

【本報綜合報道】中國內地近日網傳一段影片，內容是一個繪製在天花板上的月球浮雕，創作者不僅復刻了月球的外觀細節，配合環繞周圍的內嵌燈光，彷彿月球真的掛在天花板上，網民紛紛熱議，希望能在家中天花板畫出同款月亮。

精通3D平面畫 2日完成 內媒周四報道，該個月球浮雕出自中國江蘇宿遷市的32歲林磊之手，他從小熱愛繪畫，並在大學修讀美術課。畢業後，他不斷接單繪畫3D平面畫、裝飾主題餐廳等，至後來手藝逐漸精進且客源拓闊，便開始從事定製壁畫。片中的月球浮雕是位於常州溧陽的一間藝術塗料館，這是林磊首次挑戰天花板上繪製壁畫，且是要求突出立體效果的浮雕繪畫，難度較大，但他最終花了兩天便完成作品。

浮雕復刻了月球的環形山、月海、月陸和山脈，效果十分逼真，該間藝術塗料館的店主亦對此表示驚艷。林磊表示，其作品面積從數平方米至上百平方米不等，題材涵蓋動物、花卉、人物、山水，手法則包括噴漆、塗抹、潑畫、浮雕、視覺錯覺及燈光渲染等。他指目前有部分志同道合人士邀請他一同創業，已成立了辦公室並將啟程寧夏銀川，希望今後能創作出更多高品質和個性化的壁畫。