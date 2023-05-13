扮意外 拍下跳傘荒野求生 加州YouTuber刻意撞機恐20年監禁

美國加州男YouTuber雅各布前年在州內獨自駕駛一架小型飛機中途跳傘，其荒野求生影片在影片分享平台YouTube瀏覽量高達290萬次。加州中區聯邦檢察官辦公室前天公布，雅各布已供認自己刻意撞毀小型飛機，同時承認一項意圖妨礙聯邦調查破壞及隱瞞罪名，預計未來數周出庭，或面臨最高20年監禁。

29歲的雅各布2021年11月24日獨自駕駛一架小型飛機從加州隆波克機場起飛，原定飛往馬默斯湖。他宣稱飛機起飛後失去動力，約35分鐘左右在洛斯帕德里斯國家森林上空棄機跳傘逃生。當安全抵達地面後，他徒步前往飛機墜毀地點，並取去機上攝錄機，兩天後才向全國運輸安全委員會（NTSB）通報飛機失事事故。

經剪輯逃生過程及荒野求生片段後，雅各布2021年12月23日在YouTube上載一段名為《我撞毀我的飛機》影片，只見他打開艙門跳出飛機，之後透過跳傘方式安全降落地面。至於小型飛機前方螺旋槳在片中一直未見有任何動靜，最終衝向樹林墜毀。

與司法部達成認罪協議 經NTSB、聯邦航空局（FAA）及運輸部調查後，司法部決定控告雅各布一項意圖妨礙聯邦調查破壞及隱瞞罪名，雙方周三達成認罪協議。

聯邦檢察官辦公室在前天表示，雅各布是一名具經驗機師及跳傘運動員，早年獲一間售賣多種產品公司贊助，並且承諾未來會在旗下其中一段YouTube影片宣傳對方所售銀包。

偷偷運走殘骸 阻查成因 根據認罪協議，雅各布承認自己當時曾向調查人員撒謊，聲稱自己並不知道飛機墜毀地點，卻於2021年12月10日與另一名朋友乘坐直升機到場，並以此運走飛機殘骸，再在其他地方處理它們，藉此阻止政府查明飛機失事真正原因。他亦同時供認自己向FAA人員說謊，涉及內容包括飛機失事前完全失去動力，自己在沒有任何安全降落選擇才跳機逃生等。本報綜合報道