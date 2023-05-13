奧斯汀去信李尚福 盼下月星洲會面

奧斯汀

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀周四表示已經去信中國國防部長李尚福，希望可以與他舉行會談，期望下月2日至4日在新加坡舉行的香格里拉對話期間會面。

奧斯汀出席國會參議院聽證會時表示「（中國）現時有一名新任防長，我曾經聯絡他並向他發信，提出舉行會談。我會繼續這樣做，我認為這樣極為重要。」他相信雙方需要敞開這扇門，繼續相互接觸；又稱美國和中國同為軍事力量雄厚的國家，必須具備處理潛在危機的能力，雙方不時會有需要討論的問題，很需要與能夠直接聯繫的高層級人士交談。他亦認為或有可能在香格里拉對話期間，與李尚福接觸。

英國傳媒報道，奧斯汀希望在香格里拉對話期間與李尚福會晤，但李尚福遭美國制裁，令安排會議一事充滿困難；若不停止制裁，兩人下月會晤的可能性微乎其微。

美副卿舍曼 傳今年夏季離任 另一方面，美國傳媒周四報道，曾經參與對華關係工作的美國副國務卿舍曼今年夏季離任，消息預計未來數天公布，繼任人選尚未確定。舍曼2021年4月就任，是首位擔任副國務卿的女性，任內主要負責關鍵外交政策目標和挑戰；知情美方官員形容，舍曼留下的空缺巨大得令人難以置信。舍曼曾經在前總統奧巴馬政府擔任對伊朗首席談判代表並促成核協議，同時是前總統克林頓政府對北韓政策的關鍵人物。

李尚福 有指舍曼今年夏季離任美國副國務卿。