氣球風波後 美暫緩制裁防惡鬥

王毅晤白宮顧問八小時謀破冰 中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅周三至周四在奧地利維也納，與美國白宮國家安全顧問沙利文會晤，是氣球風波以來中美兩國最高級別的接觸。白宮官員透露會議持續8小時，並預計未來數月內會有雙向接觸；有指美方在氣球事件後暫緩對中方的制裁，試圖局限對兩國關係的損害。

美國官員透露，使用逐步口譯是今次會晤時間較長的一個原因，並形容今次是參加過最有建設性的會晤之一，目標使中美溝通如何在氣球風波後重回正軌。美方表明侵犯主權問題的立場，沙利文重申美國不尋求衝突或對抗，並提到被中國拘留的美國公民。雙方亦討論反麻醉品問題，但未討論重新安排美國國務卿布林肯訪華。

華態度冷淡 美方顯着急 中美雙方也認識到氣球風波導致兩國接觸停頓，雙方尋求跨越這一點，重新建立標準的正常溝通渠道，並且都看到以低調渠道處理雙邊關係更複雜問題的效能。中國官媒前總編輯胡錫進認為，氣球事件以來，中國對美國採取明顯外交冷淡，美方顯得相當着急；今次會議標誌中美外交緩和，雙方通報的用詞是以往最為接近之一。

根據中美雙方的會後通報，都形容王毅與沙利文進行「坦誠、實質性、建設性」的討論，中方更額外用上「深入」一詞；兩份通報亦提到「戰略性溝通渠道」。此外，中國外交部發言人汪文斌對今次會晤沒有補充，也沒有回應外國傳媒的提問，包括中美均發表簡短聲明，是否表明雙方未能夠就任何關鍵議題達成一致。

美國於今年2月4日擊落入侵領空的中國高空氣球，導致兩國關係再度急轉直下。英國傳媒周四引述美國國務院中國事務協調辦公室負責人、副助理國務卿華自強在事發後兩天向職員發出的電郵，表示布林肯下達指示，把所有與氣球事件無關的行動推遲，以便「專注於作出對稱以及經過校準的反應，在幾周內重新審視其他行動」。

消息人士透露，推遲實施對中國電訊設備製造商華為的出口許可規定，以及推遲制裁被指虐待新疆維吾爾族的中國官員，均損害中國事務協調辦公室的士氣。目前美國國務院對華政策主要由副國務卿舍曼負責，華自強向工作人員表示，根據舍曼的指示，美國國務院從氣球事件向前行；報道形容舍曼熱衷於重新安排布林肯訪華。

擱置風波 布林肯或成行 報道同時引述一名中國官員指，假如美國滿足北京的意願擱置氣球事件，布林肯將更有可能成行恢復訪華；又表示中方已經表明不希望美國聯邦調查局，公布擊落氣球的調查細節。消息人士補充，美國聯邦調查局的調查報告原本預計上月中發布。本報綜合報道