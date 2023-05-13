停靠南非 俄貨船被指運載武器

拉馬福薩

【本報綜合報道】美國駐南非大使布里吉蒂（Reuben Brigety）周四指控，南非通過一艘秘密停靠在開普敦市附近海軍基地的貨船，向俄羅斯提供用於入侵烏克蘭戰爭的武器和彈藥。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）回應指正在進行調查。

南非總統稱正調查 布里吉蒂在新聞發布會表示，美方注意到涉事貨船去年12月6日至8日停靠西蒙斯敦海軍基地，並稱相信有武器和彈藥裝載到船上運回俄羅斯，指有關事件「極其嚴重」。

拉馬福薩辦公室同日稍後發表聲明，承認俄羅斯船隻Lady R曾經停靠南非，但沒有說明停靠地點或目的；又批評布里吉蒂公開事件，指雙方有協議，美國情報部門會提供證據協助南非調查。Lady R和與其有關聯的俄羅斯公司Transmorflot LLC，在去年俄羅斯入侵烏克蘭之後，因為參與軍備和武器的運輸，受到美國制裁。

有關報道傳出後，反對派領袖斯廷豪森（John Steenhuisen）在國會質問拉馬福薩，南非是否「積極武裝殺害和殘害無辜人民的俄羅斯士兵？」又問是否可以確認有用於戰爭的武器被裝載到俄羅斯船隻。斯廷豪森所屬政黨曾經對一艘「神秘」的俄羅斯船隻出現在西蒙斯敦提出質疑，拉馬福薩稱此事正在調查，適當時候會再談。