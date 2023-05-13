傳烏軍在東部屢成功突破 俄否認

俄羅斯國防部表示，個別即時通訊程式頻道散布傳聞，關於接觸線不同地段出現「防禦被突破」，但聲稱截至當地時間周四晚上10時，在烏克蘭哈爾科夫州庫皮揚斯克方向沒有積極行動進行，扎波羅熱州與赫爾松州方向亦都如是。烏克蘭軍隊周四在頓涅茨克州巴赫木特區蘇勒答爾方向95公里長接觸線全線展開攻勢，利用千餘名士兵及近40輛坦克發動26次進攻，俄羅斯國防部指擊退所有進攻，防線未被突破。

烏克蘭總統澤連斯基在周四公開的訪問中，表達對烏克蘭軍隊進擊的信心，並警告存在出現「凍結衝突」的風險，即實際戰鬥結束，但政治上尚未結束的衝突。他形容這是俄羅斯指望出現的情況，重申不會向俄方交出領土；又稱在西方制裁下，俄羅斯彈藥短缺，對烏克蘭「某些地區每天的炮擊都減少了」，但警告指俄方已經找到繞過某些規避制裁措施的方法，敦促各國把目標對準協助俄羅斯規避禁令的人。