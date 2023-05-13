料更多西方國 援烏防區外武器

【本報綜合報道】英國援助暴風影巡航導彈後，與此前其他提供的西式武器一樣，面臨如何順利整合到烏克蘭現役蘇式發射平台的問題。分析認為英國今次踏出第一步後，亦可能影響其他西方國家跟隨其步伐，從而使烏克蘭獲得更多防區外武器。

整合至烏現役戰機成挑戰 根據英國國防大臣華禮仕的說法，給予烏克蘭的暴風影巡航導彈是空射型，不會改裝為地面發射；又提到為了解決技術可行性的問題、即整合到不常見的戰機上，花上不少時間才向烏克蘭交付這款長程武器。烏克蘭空軍現役飛機都是蘇式，分別是蘇24攻擊機、蘇25攻擊機、蘇27戰機、米格29戰機；暴風影巡航導彈重1,300公斤，超出蘇25攻擊機及米格29戰機的最大載重量，估計餘下兩款軍機將是暴風影巡航導彈的發射平台；美國援助的AGM88高速反輻射導彈此前順利整合到米格29戰機。

暴風影巡航導彈的特別之處是彈頭設計，它分為兩部分，第一部分負責炸開加固掩體，讓第二部分穿透目標引爆；這意味烏克蘭可以在俄羅斯防區外，精確打擊俄方加固掩體。雖導彈配備慣性導航、全球定位系統、地形參考導航系統，在末端制導利用紅外成像制導、自動目標識別軟件精確定位，但俄烏戰場的電子戰愈趨激烈，未必能保證獲得衞星導航，低可偵測性設計無法完全使之避開俄防空導彈攔截。

另外，暴風影巡航導彈的成效取決於援助數量，若然很少只能夠重點攻擊戰線後方的俄羅斯指揮控制中心及後勤樞紐，但它亦有望令俄方在如何及何地集中部署防空系統面臨更大的挑戰。一旦烏克蘭成功對外展示這款長程武器的價值，有機會令其他配備同款武器的西方國家「開綠燈」援助，特別是坐擁大量防區外武器的美國。