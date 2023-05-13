英拍板供烏長程巡航導彈 戰火更猛

可打擊克里米亞俄艦 烏克蘭春季反攻行動進入最後準備階段之際，周四傳來兩個好消息。英國證實提供射程超過250公里的暴風影（Storm Shadow）巡航導彈，是首個援助長程導彈對抗俄羅斯的國家；美國M1A1主戰坦克亦比預期提早運抵德國，未來兩周至三周展開訓練。

克宮揚言適當軍事回應 戰機及長程導彈是烏克蘭夢寐以求的外援武器，英國國防大臣華禮仕周四在國會下議院公布提供暴風影巡航導彈的消息。他表示絕不能夠對俄羅斯殺害平民袖手旁觀，指俄方近日向烏克蘭使用大量自殺式無人機及巡航導彈，所以與首相辛偉誠決定向烏方提供具備長程常規精確打擊能力的暴風影巡航導彈；連同烏克蘭現有的美國高機動火箭系統及魚叉反艦導彈、自行研發的海王星反艦導彈，這些長程彈藥可以令該國擁有更佳機會防禦俄羅斯持續進行的暴行，特別是蓄意攻擊民間基礎設施。

華禮仕向國會下議院表示，俄羅斯必須意識到他們的行為，促使烏克蘭獲得這些長程武器系統；又強調烏克蘭擁有能夠自我防禦的權利，暴風影巡航導彈可以令他們擊退在領土的俄羅斯部隊。他指現實是這是一場俄羅斯總統普京自行選擇的戰爭，但以烏克蘭主權及平民性命作為代價，英國支持自由、法治、人權的價值觀及保護平民，「我們將繼續肩並肩支持烏克蘭，我們將繼續支持他們捍衞其主權國家」。克里姆林宮揚言就英方的武器援助，作出適當的軍事回應。

美仍拒援陸軍戰術導彈 目前美國向烏克蘭提供的高機動火箭系統最大射程只有80公里，美國一名高級軍事官員形容，暴風影巡航導彈從射程角度而言，屬於真正改變戰場格局的武器。它與烏克蘭要求獲得、射程300公里的美國陸軍戰術導彈系統還有一段距離，美方目前仍然拒絕向烏克蘭提供該款短程地對地彈道導彈。值得留意的是，英國不是首次在軍事援助烏克蘭方面比美國「快人一步」，今年1月成為首個宣布提供西式主戰坦克的國家。另一方面，美國國防部長奧斯汀周四出席國會參議院聽證會時透露，美方已經把一定數量的主戰坦克運往另一個戰區，讓烏克蘭士兵開始受訓使用它們；當完成為期大約10周的訓練後，目前為烏克蘭生產的主戰坦克將準備就緒，爭取今年秋季初交付。

美31輛主戰坦克運抵德 美國官員向傳媒表示，31輛訓練用的M1A1主戰坦克上周末運抵德國不來梅哈芬港口，預計下周初抵達德國格拉芬沃爾訓練場，比原先安排的時間提早數周到埗。

外界預期烏克蘭獲得暴風影巡航導彈後，將對駐守克里米亞半島塞瓦斯托波爾的俄羅斯軍艦構成更大威脅。俄羅斯海軍黑海艦隊迎來成立240周年之際，艦隊司令索科洛夫中將表示，去年2月24日對烏克蘭展開特別軍事行動以來，旗下軍艦使用熾熱巡航導彈對烏軍發動180多次襲擊，攻擊目標主要是防空系統雷達、臨時部署點、武器庫、油庫、空軍基地；還有兩款岸基反艦系統也參與行動，擊中70個目標。本報綜合報道