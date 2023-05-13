指未及時闢謠致輕生 台軍教官家屬索償駁回

當地傳媒周四報道，陳男家屬認為案件仍然處於司法調查階段，事主尚未定罪，其年度安全考核評卻遭司令部直接列為C等，因此其輕生之舉屬於校方未有即時為其澄清所致，索償精神撫慰金。惟法官發現，陳男2020年6月曾經到精神科求診，透露過去就有情緒低落及失眠問題，又指若被判刑則要入獄且被追繳退休金。法官認為，陳男輕生主因為坐牢及失去退休金，與長官不幫他說話、考績被評劣等無關。