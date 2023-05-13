涉弒母判死 北大高材生上訴開審

【本報綜合報道】內地傳媒周四報道，福建高院周二通報，去年3月21日因「不能抗拒的原因」而裁定中止審理的北京大學高材生吳謝宇弒母案二審，下周五上午9時在福州中級人民法院公開開庭審理。

案情指，吳男在父親病故後，認為母親謝天琴生活失去意義，2015年7月10日下午5時許，趁母親回家換鞋之際，以啞鈴槓連續猛擊對方臉部致死，再在屍體上放置床單和塑膠膜等75層覆蓋物及活性碳包等除味物品。他又對親友謊稱母親陪同其出國交流，以生活費和學費為名騙取144萬元（人民幣‧下同，約163萬港元）揮霍。為了逃避偵查，他購買10多張身份證件藏匿身份。

一審指如實作供不足以輕判 一審判決認為，吳男實施故意殺人犯罪，主觀惡性極深，犯罪手段殘忍，其殺害母親的行為嚴重違背家庭人倫，社會影響極其惡劣，罪行極其嚴重。雖然他在到案後如實供述犯罪事實，但不足以對其從輕處罰，所以判數罪併罰執行死刑、剝奪政治權利終身，並處罰款10.3萬元（約11.6萬港元）。吳男其後不服判決，提出上訴。