華南迎大暴雨 啟動防汛應變

江西局部逾300毫米 踏入5月，內地黃淮中南部、江南大部及華南中東部等地降雨偏多，江西中部局部地區更迎來超過300毫米雨量。中央氣象台前天預料，江南中東部及華南大部本月中旬降雨量不減，其中雲南南部、廣東西部、西藏東南部及東北地區南部降水量與常年同期相比有望偏多六至八成。

中央氣象台預期，廣東、廣西、海南島及雲南等地部分地區今天或迎來暴雨或大暴雨，伴隨每小時20至50毫米短時間強降雨，部分地區甚至有可能錄得超過70毫米雨量；雲南南部及華北北部局地則有可能出現雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

當進入明日至下周一，雲南大部、西藏東南部或有小至中雨，其中雲南西北部及西藏東南部局地有可能出現大至暴雨。南方地區下周二至下周三也有望出現一次明顯降雨過程，華北、東北地區南部等地部分地區屆時出現小至中雨。至於內蒙古東北部、華北東北部及東北地區下周五前後將有一次降雨過程。

除提及未來數天天氣，中央氣象台亦預期華南地區大部地區未來10天累計降雨量可達70至120毫米，局部地區更達200毫米以上。至於江南南部、華南中北部及四川東部、重慶及貴州等地大部分地區本月21日至24日將累計錄得20至40毫米降雨量，局部地區降雨量或達到60至80毫米。

本年時間偏早 當江西全省月初迎來連場大雨後，中央氣象台首席預報員孫軍當時已稱，往年長江中下游一帶一般需到6或7月才出現較強降雨，本年5月上旬出現，時間明顯偏早。

針對華南局部地區連日迎來大至暴雨，加上雷暴大風等強對流天氣來襲，國家防總前天下午6時啟動防汛四級應急響應，並派出兩個工作組分赴海南、廣東及廣西指導強降雨防範應對工作。國家防總辦公室、應急管理部與水利部及中國氣象局同日透過視像聯絡廣東、廣西、海南等省（自治區）防辦，研究部署防汛工作，要求密切監視天氣變化，及時疏散危險區群眾，切實保障群眾生命安全。本報綜合報道