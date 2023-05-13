遼寧退休公安廳官 涉貪開除黨籍

通報稱，董雪峰違規收受禮品禮金，違規接受房屋裝修服務，違規接受娛樂安排，違規借用管理和服務對象車輛；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，在幹部錄用、提拔工作中違反規定；違規干預和插手司法、執法活動；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在企業經營、案件處理、職務晉升等方面謀取利益，並非法收受巨額財物；退休後利用原職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正當利益，收受請託人財物。