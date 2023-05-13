遼寧退休公安廳官 涉貪開除黨籍
【本報綜合報道】退休多年的遼寧省公安廳前巡視員董雪峰，去年被通報涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查調查。遼寧省紀委監委官網昨日表示，董嚴重違反黨的組織、廉潔、工作紀律，省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予開除黨籍處分。
通報稱，董雪峰違規收受禮品禮金，違規接受房屋裝修服務，違規接受娛樂安排，違規借用管理和服務對象車輛；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，在幹部錄用、提拔工作中違反規定；違規干預和插手司法、執法活動；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在企業經營、案件處理、職務晉升等方面謀取利益，並非法收受巨額財物；退休後利用原職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正當利益，收受請託人財物。
重慶前副市長受查
另外，重慶市政府黨組成員、前副市長熊雪涉嫌嚴重違紀違法，目前遭中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。60歲的熊雪是重慶市渝北區人，1982年參加工作，曾經出任重慶市江津市委副書記、市長，重慶市發展和改革委員會主任、黨組書記。
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